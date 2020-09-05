Подача заявлений на выплаты белгородским семьям с детьми завершается 30 сентября

Подача заявлений на выплаты семьям с детьми завершается 30 сентября. Фото: "КП" Архив

Около 1,5 тысяч белгородских семей не обратились за выплатами, отложив их получение на сентябрь. Отделение ПФР по Белгородской области рекомендует не дожидаться завершения периода приема заявлений, которое наступит 30 сентября.

Обратиться за деньгами может любой из родителей, воспитывающих ребенка, однако важно, чтобы реквизиты счета, указанные в обращении, были открыты на имя заявителя.

Напомним, что право на ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей имеют семьи, воспитывающие детей в возрасте до 3-х лет, рожденных в период с 1.04.2017 года по 30.06.2020 года.

Кроме того, в соответствии с указом Президента от 23 июня, в июле право на дополнительную единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получили родители, усыновители, опекуны и попечители детей, родившихся в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года.

В Белгородской области больше 199 тысяч семей региона в период с апреля по настоящее время получили средства государственной поддержки общей суммой в 5,5 млрд рублей.