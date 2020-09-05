В селе Графовка Белгородчины благоустроили сквер. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа

Благоустройство графовского сквера в Шебекинском городском округе включает различные зоны отдыха, современное освещение, детскую игровую и спортивную зоны, пешеходную сеть и площадку для воркаута. Эти работы выполняются в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Уникальности территории придаст ландшафтное разнообразие. Для озеленения будут высажены деревья, а также различные многолетние растения, луговые травы и кустарники.

Благодаря упомянутому проекту на территории округа выполнено благоустройство парка в селе Большетроицкое. Уже приступили к благоустройству территории общественного пространства возле Центра культурного развития в городе Шебекино.

Эти общественные пространства были выбраны для строительства и реконструкции по итогам народного голосования, с жителями обсуждалось, как они должны выглядеть, что там необходимо обустроить в первую очередь.