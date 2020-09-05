Зал бокса открылся в Шебекино Белгородской области. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа

В Шебекинском городском округе открылся новый зал бокса. Он оборудован при поддержке Благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг» и областной федерации бокса. Впервые в истории Белгородской области секция бокса открыта в Академии спорта.

Ребята будут не только жить в академии и тренироваться, но и проходить обучение по школьной программе, обеспечиваться полноценным здоровым питанием и всей необходимой экипировкой и инвентарем. Спортсмены, тренеры и педагоги вместе будут упорно работать для достижения максимальных результатов как в боксе, так и в учебе.