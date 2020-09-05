Оскольчанка представит свой город на международном конкурсе красоты. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

Оскольчанка с ограниченными возможностями здоровья Мария Киреева прошла отбор в финал конкурса красоты. 11 сентября в Санкт-Петербурге она поборется за титул «Невской красы». Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Мария Киреева в инвалидной коляске с 2014 года. Доброкачественная опухоль сдавила спинной мозг, но Мария не отчаивается. Ее главная опора, 17-ти летний сын Илья, во всем поддерживает маму. Помогает собраться и на конкурс красоты.

В финал международного Конкурса Красоты и Таланта «Невская Краса» в номинации «Леди» вместе с представительницей Старого Оскола вышли 10 участниц.

Помимо творческой части, программа конкурса включает: конференцию «Женское лидерство и психология: права, возможности, психология», круглый стол «Родить, воспитать и самореализоваться: особенности семей, в которых есть человек с инвалидностью», диалоговую площадку на тему «Об особенностях адаптации женщины с инвалидностью».