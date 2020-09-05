В Белгородском литературном музее прошла открытая лекция «Вместе против террора»

Фото пресс-службы Пограничного управления.

В Белгородском государственном литературном музее прошла открытая лекция «Вместе против террора», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Перед участниками встречи - учащихся подшефных ОМОН кадетских классов МБОУ СОШ № 37 Белгорода - выступили сотрудники УМВД России по Белгородской области, Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, Управления Росгвардии по Белгородской области. Приняли участие в мероприятии также писатель, публицист, лауреат нескольких литературных премий Сергей Бережной и военный журналист, автор книг и документальных фильмов Геннадий Алехин.

На встрече представители силовых ведомств подчеркивали, что на молодых людей, которые только выбирают свой жизненный путь, гораздо легче воздействовать, внушить им ложные представления о добре и зле, о процессах, происходящих в обществе. Этим зачастую и пользуются лица из преступной среды, участники международных террористических и экстремистских организаций, в том числе путем знакомства и последующего психологического воздействия в социальных сетях.

Особо была отмечена роль литературного творчества в современной антитеррористической борьбе, которая ведется не только посредством оружия, но и силой слова.

Отметим, что мероприятие было организовано сотрудниками Белгородского государственного литературного музея и Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.