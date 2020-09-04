В Белгородской области первые сентябрьские выходные выдадутся по-летнему жаркими. Фото: "КП" Архив

Первые сентябрьские выходные в Белгородской области обещают быть по-летнему жаркими. Так, по данным белгородских синоптиков, на территории региона 5 сентября дневная температура составит 21-26 градусов, а 6 сентября будет еще жарче – 25-30 градусов.

В субботу, 5 сентября, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. По области температура воздуха ночью будет 12-17º тепла. В Белгороде ночью в субботу будет 15-17 градусов тепла.

В воскресенье, 6 сентября, также ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер восточной четверти 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов тепла. В ночь на воскресенье в Белгороде температура воздуха составит 14-16 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание жителей региона на неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности. И напоминает, что в жаркую погоду запрещено сжигать траву и мусор на приусадебных участках и вблизи лесных массивов. Также следует соблюдайте правила безопасного поведения на водных объектах и не оставлять детей без присмотра взрослых.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112, единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.