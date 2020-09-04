Белгородские энергетики подвели промежуточные итоги реализации инвестиционной программы 2020 года

Фото: пресс-служба Белгородэнерго.

За 7 месяцев энергетическая мощность электросетевого комплекса выросла на 30,8 МВА, в населенных пунктах области в общей сложности построено и реконструировано 196,8 км линий электропередачи 0,4-110 кВ. В «Россети Центр Белгородэнерго» подвели промежуточные итоги реализации инвестиционной программы текущего года.

Основные средства направлены на повышение надежности, реконструкцию отслуживших свой срок сетей, строительство инфраструктуры для подключения участков ИЖС, реализацию программы цифровой трансформации электросетевого комплекса региона.

К числу наиболее крупных проектов относится масштабная автоматизация распределительной сети с созданием системы дистанционного управления 37 воздушными линиями электропередачи 6-10 кВ в Белгородском, Яковлевском и Валуйском районах области. На наиболее протяженных и значимых участках ВЛ установлено 62 реклоузера, 71 управляемый разъединитель и 75 комплектов индикаторов коротких замыканий, которые позволили автоматизировать оперативное обслуживание сетей. Интеллектуальные коммутационные аппараты в режиме реального времени будут обеспечивать мониторинг состояния сети, а в случае аварийных ситуаций - мгновенно отключать поврежденный участок и резервировать большую часть нагрузки. Таким образом, надежность электроснабжения потребителей значительно улучшится.

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