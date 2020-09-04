Ремонт участка дороги на Харгоре обойдется Белгороду в 19 миллионов Фото: "КП" Архив

В Белгороде отремонтируют участок дороги на улице Конева от улицы Щорса до улицы Буденного. Заказчиком ремонта дороги на Харгоре выступила городская мэрия. С ООО «Белгороддорстрой», единственной компанией, которая подала заявку на участие в электронном аукционе, заключен договор. Начальная сумма контракта составила более 19 миллионов рублей.

Подрядчик будет обязан срезать поверхностный слой старого асфальтобетона, положить двухслойный слой асфальтобетонного покрытия, установить бортовой камень. Также предусмотрено выполнение еще целого ряда ремонтных работ, в том числе и озеленение территории.

Ремонтные работы планируют начать с 1 марта 2021 года, а закончить - до 1 июня.