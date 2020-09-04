Житель Валуек полностью погасил долг за преступление, которое повлекло смерть по неосторожности

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Судебные приставы Валуйского районного отделения судебных приставов полностью взыскали с местного жителя денежную компенсацию в размере 550 тысяч рублей за совершенное преступление, предусмотренное п. «б» ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Отметим, что мужчина, находясь за рулем авто, превысил допустимую скорость на дороге. Погибла одна из пассажирок, выпав из автомобиля на ходу. Испугавшись последствий, водитель оставил девушку на проезжей части и покинул место происшествия.

Судебные приставы уведомили должника о возбуждении исполнительного производства. Незначительные суммы в счет погашения задолженности списывались с его банковского счета. Когда должник официально трудоустроился, денежные средства удерживались с заработной платы.

На сегодняшний момент задолженность полностью погашена. Но за несвоевременное исполнение требования исполнительного документа мужчина должен будет оплатить и сбор в размере более 38 тысяч рублей, отмечает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.