Житель Белгородской области отделался штрафом за уклонение от службы в армии

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В Губкине собранный следственным отделом следственного управления СК РФ по Белгородской области доказательства суд признал достаточными для вынесения решения по делу 19-летнего жителя, который в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы). Во время предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело в отношения молодого человека прекращено, ему назначен штраф в сумме 10 тысяч рублей.

Напомним, что в июне этого года молодой человек был признан годным к военной службе. 22 июня повестку о необходимости явки в военкомат 9 июля 2020 года для отправки к месту прохождения военной службы ему вручили лично. Но в назначенный день он в военкомат не пришел и уважительных причин своего поступка не предоставил.

В пресс-службе регионального Следственного комитета отметили, что молодой человек остался подлежащим призыву на военную службу.