В Губкине открыли обновленный городской парк

Фото: Александр Белашов.

Работы проведены в рамках Программы о социально-экономическом партнерстве Компании с правительством Белгородской области. Напомним, ее общий объем в 2020 году превысил 8,55 миллиарда рублей, в том числе более 1,7 – средства Компании.

- Металлоинвест стремится, чтобы города, где живут и работают наши сотрудники,были комфортными и благоустроенными, – прокомментировала Юлия Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест». – Надеемся, что «Парк детства» станет новой точкой притяжения для горожан и их гостей. Приятно видеть, как с нашей помощью шаг за шагом Губкин становится всё более привлекательным и современным городом.

В обновленном парке появились зоны отдыха с шезлонгами и теневыми навесами, площадка с уличными тренажёрами и большая игровая территория для детей. Она оснащена игровыми комплексами производства одного из мировых лидеров в создании креативных игровых объектов. Например, 30-метровой канатной дорогой и монорельсом, горкой, стилизованной под пиратский корабль и комплексом для лазания, а также разнообразными качелями, вертушками.

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