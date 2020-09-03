Новые автомобили для Губкинской ЦРБ

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Лебединский горно-обогатительный комбинат, входящий в компанию «Металлоинвест», приобрёл для Губкинской центральной районной больницы автомобили общей стоимостью 5,2 миллиона рублей. Напомним, ранее комбинат передал больнице современное медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты и препараты для лечения пациентов с COVID-19 на сумму более 15 миллионов рублей.

- Для нас принципиально важно не только максимально защитить сотрудников и членов их семей, но и поддержать в борьбе с коронавирусом всех жителей наших городов, – отметила Юлия Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест». – Мы помогаем укреплять материально-техническую базу медицинских учреждений, оснащать их современным высокотехнологичным оборудованием с целью повысить качество медицинской помощи как во время пандемии, так и в долгосрочной перспективе.

Новые автомобили крайне необходимы для работы амбулаторной службы, выезда мобильных бригад для оказания помощи пациентам на дому, заборов биоматериала, передачи лекарств тяжелобольным, в том числе, в самых отдаленных уголках Губкинского городского округа. Автомобиль «Скорой помощи»,оснащенный современным, в том числе, реанимационным, оборудованием, будет использоваться для транспортировки пациентов.

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