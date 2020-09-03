Росгвардейцы Белгородской области написали «Диктант Победы»

Всероссийский патриотический диктант проходит в стране уже во второй раз. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Сегодня, 3 сентября, белгородские росгвардейцы вместе со всеми жителями страны поучаствовали во Всероссийском историческом диктанте. Сотрудники ведомства проверили знания о Великой Отечественной войне на собственной площадке — базе ОМОН Росгвардии.

По условиям акции, участники диктанта должны были выполнить 25 тестовых заданий за 45 минут. Вопросы «Диктанта Победы» были посвящены значимым историческим датам, событиям, военной географии, героям войны.

- Всероссийский исторический диктант помогает вспомнить важнейшие вехи Великой Отечественной войны. Подобные акции, связанные со знаковыми событиями отечественной истории, играют огромную роль в воспитании патриотизма. Участвуя в «Диктанте Победы», мы чтим память погибших воинов и отдаем дань уважения ныне живущим участникам и ветеранам Великой Отечественной войны за их ратные подвиги, - отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Василий Ермоленко.

Всероссийский патриотический диктант проходит в стране уже во второй раз. В этом году его писали в 85 субъектах РФ и 75 странах мира на 7 500 площадках. В Белгородской области историческая акция прошла на 96 площадках.

Учитывая эпидемиологическую обстановку, при проведении акции были учтены все рекомендации Роспотребнадзора. Всех участников обеспечили средствами индивидуальной защиты, аудитории – санитайзерами.