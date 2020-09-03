Пьяные разборки между жителями Белгородской области закончились дракой и смертью одного из мужчин Фото: "КП" Архив

31-летний житель Губкина признан виновным в совершении преступления, , предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ближайшие 9 лет он проведет в колонии строгого режима.

Во время следствия и суда было установлено, что 14 мая 2020 года компания распивала спиртное в одной из квартир в Губкине. Два гостя поссорились, в ход пошли кулаки подсудимый ударил своего «обидчика» кулаком в лицо, а когда тот упал на пол, продолжил его избивать. От полученных травм избитый мужчина потерял сознание. Подсудимый, по-видимому, осознав содеянное, вызвал скорую помощь, которая доставила потерпевшего в больницу. Но тот спустя 10 дней скончался от травматического отека головного мозга.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, приговором суда молодому губкинцу назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также в пользу потерпевшей с осужденного взыскано около 1 миллиона рублей.