Белгородские студенты удостоены президентских стипендий

Фото: архив пресс-центра БелГУ.

Напомним, что претенденты должны соответствовать особым критериям. К примеру, количество отметок «отлично» должно составлять не менее 50% оценок, студент должен отличиться на предметной олимпиаде какого-либо уровня, а также вести научно-исследовательскую работу.

В нынешнем учебном году стипендии Президента РФ будут получать студенты медицинского института Владислав Дубров и Олеся Пученкова, института фармации, химии и биологии Елена Кузубова и Александра Радченко, института экономики и управления Алина Колосова и института наук о Земле Владислав Киданов.

Ещё шестеро ребят были удостоены стипендии Правительства РФ. В их числе представители медицинского института Валентин Билер и Павел Сериков, педагогического института Олеся Воронина, Николай Шевцов и Алёна Смирнова, института экономики и управления Анастасия Стрижакова.

В Белгородском госуниверситете подчеркивают: все наши студенты-стипендиаты успешно занимаются научно-исследовательской деятельностью, а также принимают активное участие во внеучебной жизни своих альма-матер.