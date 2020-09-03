Белгородец представит область на VIII всероссийском литературном фестивале

Фото пресс-служба НИУ "БелГУ".

Корреспондент управления по связям с общественностью и СМИ Евгений Толмачев вошел в число победителей всероссийского литературного конкурса в номинации «Проза». VIII Всероссийский литературный фестиваль имени Михаила Анищенко реализуется в рамках Национального проекта «Культура» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом Президентских грантов. В числе организационных партннров – Союз писателей России, Самарская областная универсальная научная библиотека, Самарская областная писательская организация. В качестве информационных партнеров выступил медиапортал «Самарские судьбы», радио «Время звучать!» и телерадиокомпания «Губерния».

Участниками фестиваля стали молодые прозаики, поэты и драматурги в возрасте от 18 до 35 лет, представившие на суд жюри свои работы. Отметим, что в оргкомитет конкурса и фестиваля вошли главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, председатель Самарской областной организации молодых литераторов Денис Домарев, председатель Самарского отделения Союза писателей России, главный редактор журнала «Русское эхо» Александр Громов и другие.

На конкурс поступило более 300 заявок из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Краснодара, Ростова-на-Дону, Самары, Екатеринбурга, Омска и других городов России, а также из Казахстана.

Корреспондент управления по связям с общественностью и СМИ Евгений Толмачев отправил на конкурс рассказ «Долгожитель», который получил высокую оценку жюри.