В Белгородской области 3 сентября будет самым жарким днем — 36 градусов в тени. Фото: "КП" Архив

Несмотря на то, что на календаре осень, в Белгородской области погода стоит по летнему жаркая. По данным Белгородских синоптиков, 3 сентября температура воздуха местами может достигать +36 градусов. Ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 13-18º тепла, днем по области - 29-34 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует белгородцам избегать воздействия повышенной температуры. Также спасатели советуют носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. И помнить, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться. Передвигаться следуеет без спешки, стараясь чаще находиться в тени. Не употреблять пиво и другие алкогольные напитки, что приведет к ухудшению общего состояния организма.