В Белгороде поврежденные газопровода напугало горожан и создало неудобства для движения транспорта

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Сильный запах газа, который распространился далеко от места повреждения газопровода, вечером 2 сентября обеспокоил горожан. Причиной повреждения послужили работы по реконструкции дорожного полотна в районе перекрестка улиц Щорса-Королева. Многие были вынуждены пересаживаться на другой транспорт или добираться пешком так как перекресток Щорса-Королева был оцеплен росгвардейцами и сотрудниками ГИБДД, которые прибыли на место повреждения. Автотранспорт перенаправляли для движения по проспекту Ватутина.

Сразу же после звонка в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Белгородской области на место происшествия были направлены: оперативная группа Главного управления МЧС России по Белгородской области, бригады АО «Газпром газораспределение Белгород», сотрудники ГИБДД и Росгвардии. На месте происшествия работали 44 человека, 16 единиц техники, в том числе от Главного управления МЧС России по Белгородской области 12 человек, 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

В 20.15 поврежденный 300-метровый участок газопровода был перекрыт для проведения восстановительных работ, а к 20.30 - полностью восстановлено движение автотранспорта.