Белгородец может лишиться свободы за кражу двух джемперов

Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемого в хищении 30-летнего белгородца. Фото: "КП" Архив

Представители службы безопасности одного из спортивных магазинов обратились в белгородский районный отдел полиции с сообщением о краже товара. Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемого в хищении 30-летнего местного жителя.

По предварительным данным, злоумышленник как обычный покупатель пришел в магазин. Мужчина выбрал себе два джемпера и спрятал их в сумку. Оплачивать понравившийся товар он, судя по всему, не намеревался, поэтому спешно покинул торговую точку, чем нанес владельцам ущерб суммой более пяти тысяч рублей. Похищенное житель белгородского района успел продать неизвестным.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу, сообщила начальник отдела дознания ОМВД России по Белгородскому району Олеся Емукова. Теперь белгородец может лишиться свободы на два года.