С 11 сентября в Белгородской области стартует Всероссийский конкурс «Народный участковый - 2020»

Конкурс призван способствовать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции и престижа службы.

Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится уже 10-й год подряд. В результате онлайн-голосования жители всей страны определят лучшего участкового.

Традиционно конкурс пройдет в три этапа. Первые два – проводятся на региональном уровне. О каждом претенденте на звание «Народный участковый» будет размещена информация на официальном интернет-сайте УМВД России по Белгородской области. Онлайн-голосование в рамках первого этапа конкурса проходит с 11 по 20 сентября. По окончании определятся победители, которые пройдут во второй этап.

На втором этапе конкурса до 7 октября на официальном интернет-сайте регионального УМВД будет размещена информация об участковых уполномоченных полиции – победителях первого этапа конкурса. Выбрать лучшего из участников можно будет с 7 по 16 октября.

Третий этап голосования пройдет с 1 по 10 ноября на официальном интернет-сайте МВД России, результаты которого определят победителя.