В Белгороде определили лучшего учителя здоровья России

Фото: ПР БелИРО.

Абсолютным победителем регионального этапа конкурса «Учитель здоровья России – 2020» признана учитель математики образовательного комплекса «Алгоритм Успеха» Белгородского района Екатерина Назаренко. Педагог представит регион на всероссийском конкурсе. Напомним, что Белгородская область неоднократно становилась абсолютным победителем. Организационно-методическое сопровождение конкурса традиционно провел БелИРО, совместно с департаментом образования региона.

Жюри определило и победителей в номинациях. Так, в номинации «Инновации в образовании» лучшей стала учитель математики школы № 40 Старого Оскола Людмила Золотухина. Тренер-преподаватель детского оздоровительно-образовательного (спортивного) центра Белгородского района Сергей Рыбалченко признан победителем в номинации «Преданность профессии». В номинации «Творческий подход в обучении» победителем назван Александр Холменец, преподаватель-организатор ОБЖ школы № 1 с углубленным изучением отдельных предметов Губкина. В номинации «Молодость и талант» победил учитель иностранных языков школы №2 из города Строитель Яковлевского городского округа Владимир Попов.

Лауреатами регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2020» признали: Светлану Агафонову, учителя начальных классов МБОУ «Гимназия № 12» Белгорода; Марину Вертелецкую, учителя начальных классов МБОУ «СОШ № 1 города Строитель» Яковлевского городского округа; Лилию Дрыганову, учителя биологии МБОУ «Засосенская СОШ имени Героя Советского Союза Яценко» Красногвардейского района; Юлию Илларионову, учителя физической культуры МОУ «Уразовская СОШ № 1» Валуйского района; Ирину Косенко, учителя химии и биологии МОУ «Краснояружская СОШ» № 2» Краснояружского района; Ирину Несветайло, учителя начальных классов ОГБОУ «Борисовская СОШ» Борисовского района; Ольгу Поддубную, учителя английского языка МБОУ «Чернянская СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов»; Елизавету Стронину, учителя иностранных языков МБОУ «Гимназия № 2» Белгорода; Елену Худаеву, учителя английского языка ОГБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов города. Строитель Яковлевского городского округа».