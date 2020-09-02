Почти треть россиян копит на будущее своих детей

.

Специалисты СК «Росгосстрах Жизнь», входящей в группу ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», провели опрос россиян, имеющих детей в возрасте от 3 до 18 лет.

Большинство опрошенных родителей (63%) обсуждают со своими детьми вопросы, связанные с крупными финансовыми вложениями (крупные покупки к совершеннолетию, наследство, образование и прочее).

К слову, больше трети респондентов (34%) тратят на подготовку каждого своего ребенка к началу учебного года от 10 до 20 тысяч рублей. Из основных расходов – покупка канцелярских товаров, школьную и спортивную формы, оплата дополнительных занятий, репетиторов, кружков и секций.

- Многие родители все больше начинают понимать, что в числе обязательных финансовых целей семьи обязательно есть и образование детей. Инструменты накопления могут быть разными: от «коротких», к поступлению ребенка в первый класс, до «длинных» - на подготовку к вступительным экзаменам в университет, - говорит Иван Чубарь, директор по стратегическому анализу «Росгосстрах Жизнь».

Кроме того, по данным недавнего исследования банка «Открытие», 44% россиян имеют отдельный бюджет на своих чад. У 19% детей в России уже есть личный счет или банковская карта.