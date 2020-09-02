В Белгородской области сельхозпредприятие оштрафовали за незаконное пользование электроэнергией. Фото: "КП" Архив

Белгородские судебные приставы списали со счета сельхозпредприятия штраф в размере 100 тысяч рублей за совершенное административное правонарушение. Предприятие по производству сельхозтехники не выполнило требования о самостоятельном ограничении режима потребления электрической энергии. В результате предприятие было привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 9.22 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения режима потребления электрической энергии).

На требование судебных приставов об уплате административного штрафа должник вовремя не отреагировал. Тогда судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, установил банковские счета предприятия, вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации.

После всех этих мер задолженность по исполнительному производству, а также исполнительский сбор в общей сумме 110 тысяч рублей были списаны и перечислены взыскателю.