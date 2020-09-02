Банк УРАЛСИБ подключился к Системе быстрых платежей

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Проект реализован Банком при технологической поддержке ЦФТ.

Клиенты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» теперь могут оперативно и в режиме 24/7 переводить деньги со счета на счет в в более чем 100 банках-участниках СБП. Максимальная сумма перевода 100 тысяч руб, комиссия за перевод в рамках данного лимита отсутствует.*

Подключиться к Системе быстрых платежей можно в Интернет-банке и Мобильном банке Банка УРАЛСИБ.

*Условия действуют на 01.09.2020 г.

Более подробно о подключении к Системе можно узнать в отделениях Банка,

по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.