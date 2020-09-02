Молодой белгородец проведет 10 лет в колонии строгого режима за жестокую драку. Фото: "КП" Архив

34-летний житель Новооскольского городского округа проведет ближайшие 10 лет в колонии строгого режима за жестокую драку. В ходе следствия и судебных разбирательств было установлено, что днем 5 марта этого года компания мужчин распивала спиртное в доме обвиняемого в селе Ниновка Новооскольского городского округа. Между хозяином и одним из гостей произошла словесная ссора. Они поссорились из-за того, как правильно класть кирпич при строительстве. Гость высказал критическое мнение о качестве дома хозяина. Разозлившись, подсудимый стал избивать гостя, нанеся ему не менее 26 ударов по голове и туловищу. 41-летний потерпевший скончался от последствий черепно-мозговой травмы на месте, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Новооскольский межрайонный следственный отдел предоставил суду доказательства, которые сочли достаточными для вынесения приговора. Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также частично удовлетворены исковые требования потерпевшей, ей подсудимый должен выплатить 900 тысяч рублей.