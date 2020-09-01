Жительница Белгородской области проведет 240 часов на обязательных работах за оскорбление полицейского

ительница Белгородской области проведет 240 часов на обязательных работах за оскорбление полицейского. Фото: "КП" Архив

Новооскольский межрайонный следственный отдел собрал достаточно доказательств, которые суд признал и на их основании вынес приговор 43-летней жительнице Чернянского района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Отметим, что ранее женщина неоднократно привлекалась к уголовной и административной ответственности.

Во время следствия и суда было установлено, что вечером 3 июля 2020 года на подсудимую в состоянии алкогольного опьянения обратил внимание проезжающий мимо участковый. Поскольку подсудимая вела себя неадекватно и при этом находилась возле школы села Орлик Чернянского района участковый уполномоченный полиции сделал ей замечание, потребовав проследовать в отдел полиции для освидетельствования и составления протокола об административном правонарушении. Но в ответ он услышал нецензурную брань. Все это происходило в присутствии посторонних.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ. В пользу потерпевшего с нее взыскано 5 тысяч рублей компенсации морального вреда, отмечает пресс-служба регионального Следственного комитета.