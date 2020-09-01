Белгородец стал звездой московского фестиваля «Гераклиада» по поднятию гири

Фото: geraklion.ru.

Давид Шамей стал звездой московского августовского фестиваля «Гераклиада-2020». Участникам нужно было превзойти исторический силовой рекорд, который принадлежал легендарному атлету XIX — XX веков, люксембургскому Геркулесу Джону Грюну. В то время атлет выполнял этот подъем с двумя «кирпичами», сообщает пресс-служба фонда «Гераклион».

При первом подъеме «Два кирпича над головой» спортсмен на два килограмма превзошел рекорд Джона Грюна. Давид Шамей поднял одной рукой две гири общим весом 64,55 килограмма с последующим жимом этих гирь одной рукой над головой на одно повторение. До этого достичь такого результата не удавалось еще никому.

Напомним, что Давиду Шамею всего 23 года. И тем не менее он — мастер спорта по армрестлингу, чемпион России среди студентов по армрестлингу, серебряный призер чемпионатов России, Европы и мира по стронгмену в весовой категории до 105 килограмм.