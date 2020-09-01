1 сентября в школе №45 Белгорода прошел урок безопасности

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Начался новый учебный год и, как показывает практика, за время отдыха ребята успевают подзабыть правила безопасного поведения дома, в школе, на улице. Традиционно в сентябре на территории Белгородской области проходит месячник безопасности. Сотрудники МЧС и работники Белгородского регионального отделения Всероссийского пожарного общества проводят занятия во всех школах области. 1 сентября такой урок безопасности провели в школе № 45 города Белгорода.

Ученикам вторых классов сотрудники МЧС рассказали об истории чрезвычайного ведомства, которое в этом году отмечает свое 30-летие. Школьники узнали о том, кто стоял у истоков создания МЧС России, о первой спасательной операции. Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Андрей Адамов напомнил мальчишкам и девчонкам, что зажженная спичка, газовые плиты, бытовые электроприборы - это источники повышенной опасности, неправильное использование которых может привести к трагедии.

Основная задача, которую ставят перед собой сотрудники МЧС, отправляясь на встречи со школьниками – обучить их элементарным навыкам осторожного обращения с огнем и умению правильно действовать в случае возникновения пожара. Особое внимание во время занятия сотрудники МЧС уделяют разговору о различных видах огнетушителей и порядке их применения.

Отметим, что проведение подобных уроков повышает безопасность детей во время нахождения их в учебных заведениях. Ведь безопасность детей во многом зависит и от них самих, от их знаний и умения вести себя в критической ситуации.