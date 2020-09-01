В Белгороде на торги выставлены жилые дома и квартиры должников. Фото: "КП" Архив

В Белгороде с торгов уйдет арестованное имущество должников — квартиры и дома. В торгах участвуют 7 лотов недвижимого имущества на общую сумму 7 520 900 рублей. Торги состоятся 15 сентября 2020 года в электронном формате на сайте электронной торговой площадки «РТС-тендер».

На торги, в том числе, выставлены: жилой дом, площадью 30,7 квадратных метров, земельный участок, общей площадью 2400 квадратных метров, расположенные в Белгородском районе в селе Хохлово (начальная продажная цена 300 000 рублей); квартира, площадью 71,3 квадратных метров, расположенная в Белгороде (начальная продажная цена 2 077 700 рублей); земельный участок, площадью 1628 квадратных метров, жилой дом площадью 61,3 квадратных метров, расположенные в селе Новая Таволжанка Шебекинского района, начальная продажная цена 943 040 рублей). С полной информацией о выставленных лотах можно ознакомиться у организаторов торгов.

Организатором торгов является Межрегиональное территориальное управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях.

Информация о проведении торгов также размещена на официальном сайте УФССП России по Белгородской области в подразделе «Извещения о проведении публичных торгов» раздела «Сервисы».