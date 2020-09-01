Мобильное приложение банка «Открытие» получило премию «FINAWARD»

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Одна из задач премии - поиск ярких, инновационных и прогрессивных подходов к стандартному набору финансовых инструментов. Редакция делового журнала «Банковское обозрение» определяет перечень номинаций и номинантов премии по итогам достижений за прошедший год. Победителей определяет экспертный совет путем закрытого голосования.

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» запустило первое на рынке образовательное мобильное приложение Open Academy для предпринимателей в 2018 году. Контент платформы делится на два блока: медийный и образовательный. 1-я часть включает кейсы предпринимателей, подкасты и статьи с советами - просто и понятно о digital-инструментах, которые применяются в бизнесе. Также здесь размещаются интервью с экспертами и анонсы важных событий для МСБ.

Образовательная часть представлена модулями, которые помогут развивать бизнес с помощью онлайн-инструментов, искать клиентов в интернете, формировать и управлять командой в онлайне, а также оценивать прибыльность бизнеса. Важно, что обучение на Open Aсademy для всех и бесплатно. Практические знания на платформе представлены для новичков, самозанятых, малого и среднего бизнеса.