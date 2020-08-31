Трое подростков из Ракитного Белгородской области подозреваются в краже

Трое подростков из Ракитного подозреваются в краже. Фото: "КП" Архив

Борисовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении троих несовершеннолетних жителей поселка Ракитное. Они подозреваются в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище.

По версии следствия, два брата 15-ти и 17-лет и их 17-летний приятель в начале июня 2020 года пробрались в дом жителя Ракитного в его отсутствие. Подростки украли его имущество, причинив ущерб. Похищенное спрятали во дворе, но правоохранители установили и их причастность к краже, и местонахождение похищенного.

Сейчас проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства преступления. Следователи изучают условия жизни и воспитания несовершеннолетних, особенности их личности, влияние на них старших по возрасту.