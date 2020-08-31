Белгородские росгвардейцы поздравили ветерана с 95-летием. Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области

Поздравить с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, участника Курской битвы Александра Полякова пришли сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Белгородской области. Торжественное мероприятие состоялось в выставочном зале музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление».

Александр Сергеевич в 17 лет ушел на фронт добровольцем. Участвовал в Курской битве, освобождал Польшу, при форсировании реки Вислы был тяжело ранен. Награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, медалями «За отвагу» и «За доблестный труд».

В послевоенное время готовил строителей в профтехучилище для восстановления родного города Белгорода. Имя Александра Сергеевича Полякова занесено в Книгу почета СССР и РСФСР.

«От лица руководства и личного состава регионального Управления Росгвардии поздравляем Вас с 95-летием! От всей души хотим пожелать вам мира, здоровья, семейного благополучия. Вы являетесь ярким примером мужества, доблести и чести», - обратился с поздравительной речью к юбиляру офицер ОМОН майор Никита Нежинский.