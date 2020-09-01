В Алексеевском округе прошел Фестиваль глиняного мастерства

Фестиваль глиняного мастерства порадовал жителей Алексеевского округа. Фото пресс-службы администрации округа

В рамках Фестиваля глиняного мастерства, прошедшего в Варваровке Алексеевского округа, были организованы конкурсы, выставка мастеров декоративно-прикладного творчества. Также работали различные фотозоны, проведены мастер-классы по замесу глины и изготовлению глиняной игрушки, на которых народный мастер Белгородской области Татьяна Сердюк провела урок по лепке на гончарном круге.

Начальник управления культуры администрации Алексеевского городского округа Юлия Васюта напомнила участникам праздника, что они выиграли грант губернатора Белгородской области. Средства направлены на приобретение специализированного оборудование для развития глиняного ремесла.