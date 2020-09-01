Фестиваль сельской культуры «Губкин-Гурт» прошел в новом формате. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа

Межрегиональный фестиваль деревенской культуры «Губкин-Гурт», который проводится для сохранения этнических ценностей, в этом году прошел в новом формате. Традиционная культура по различным направлениям была представлена по видеозаписям: выступления фольклорных коллективов, видеосюжеты с художественными номерами самодеятельного творчества, виртуальная выставка «Ремесленная светёлка», мастер-классы, медовая ярмарка, дефиле этномоды, конкурсная программа «Смотрины» на лучшую девичью косу и другие.

В фестивале приняли участие 167 солистов и художественных коллективов из городов Москва, Алексеевка, Валуйки, Грайворон, Новый Оскол, Старооскольский городской округ, Белгород, Ровеньки и Губкин.

Особое восхищение вызвали дети и подростки, играющие на балалайках и ложках, поющие и танцующие, участвующие в конкурсах «Лучшая девичья коса», «Лучший перепляс».