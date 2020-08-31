Где в Старом Осколе запретят движение транспорта накануне и в День города

Где в Старом Осколе запретят движение транспорта. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

Временно 3 сентября 2020 года с 15.00 до 17.00 часов для проведения репетиций к 427-й годовщине празднования Дня города в Старом Осколе будет прекращено движение транспортных средств на некоторых участках улицы Ленина. Это произойдет на участках от пересечения с улицей Революционная до пересечения с улицей Комсомольская, а также от пересечения с улицей Октябрьская до площади перед МАУ «ЦМИ».

С 4 сентября по 5 сентября 2020 года с 19:00 часов до 21:00 часов в связи с проведением праздничных мероприятий будет прекращено движение транспортных средств по территории площади АПК «Стойленская Нива» от пересечения бульвара Дружбы с улицей Матросова до домов № 17 микрорайона Молодогвардеец и № 11 микрорайона Весенний.

Дополнительно сообщаем, что 3 сентября 2020 года с 08:00 часов парковка транспортных средств в указанном районе, будет запрещена.