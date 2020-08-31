Более 450 первоклашек получили подарки от Мираторга

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Поздравлять с Днем знаний сотрудников и их детей, идущих в первый класс – добрая традиция агрохолдинга. В этом году подарки к началу учебного года получили 450 ребятишек.

Порадовать их решили большими канцелярскими наборами: тетради, ручки и карандаши, фломастеры и альбомы для рисования, цветные картон и бумага, а также прочие полезные мелочи для будущих школьников.

- Участие в жизни сотрудников, забота об их детях является частью культуры компании. Мы понимаем, что наши успехи зависят от наших сотрудников, их профессионализма и преданности делу. Ежегодное поздравление первоклассников внутри холдинга стало доброй традицией, которая не только обеспечивает ребят необходимыми канцелярскими принадлежностями, но и дарит радостные впечатления, - подчеркивают в пресс-службе АПХ «Мираторг».

На производственных активах холдинга сегодня трудится порядка 40 тысяч человек. Компания создаёт благоприятные условия для эффективной работы, а также активно развивает корпоративную культуру, проводит мероприятия, направленные на повышение качества жизни сотрудников. Кроме ежегодной акции для будущих первоклассников, агрохолдинг проводит новогодние елки, увлекательные экскурсии, корпоративные конкурсы и другие интерактивные мероприятия.