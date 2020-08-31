Более 200 бесплатных открыток в разные уголки земного шара отправили старооскольцы с форума «Зеленая столица»

Фото пресс-службы Почты России в Белгородской области.

Выездное отделение почты три дня работало на форуме «Зеленая столица» в Старом Осколе. За это время старооскольцы и гости города отправили открытки со специальными художественными штемпелями в разные уголки земного шара: Казахстан, Северную Осетию, Германию и даже Америку.

Сотрудники почтового отделения провели мастер-класс по правильному гашению марок специальным штемпелем. Отметим, что к открытию форума выпустили таких два: с названием мероприятия и символом – лепестками сирени.

Тема сирени нашла отражение и в открытках, все они созданы в рамках проекта «Белгородская сирень». Специально к ним подготовлены марки с изображениями разных сортов этого растения. Открытки предоставлялись организаторами форума бесплатно. Авторами иллюстраций стали учащиеся художественной школы в возрасте от 5 до 13 лет.

Клиент выездного почтового отделения Светлана рассказала:

- Мы перестали писать письма от руки, поэтому подписать почтовую карточку – это повод порадовать близких людей, немного удивить их и подарить положительные эмоции.

Подобные отделения почты будут работать на трех площадках в День города Старого Оскола и в день открытия аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» 4 сентября.