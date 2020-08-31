Экс-супруга пошла на раздел имущества после вмешательства белгородских приставов. Фото: "КП" Архив

Судебные приставы взыскали задолженность в размере более 158 тысяч рублей, которая образовалась в результате раздела совместно нажитого имущества между бывшими супругами.

Накануне Старооскольский городской суд утвердил мировое соглашение, подписанное между супругами о разделе совместно нажитого имущества: супруга обязалась выплатить одну вторую доли оплаченных супругом долгов по кредитным обязательствам. Документ по мировому соглашению поступил в Старооскольское районное отделение судебных приставов УФССП России по Белгородской области.

Судебные приставы уведомили женщину о возбуждении исполнительного производства и разъяснили меры принудительного характера за несвоевременную оплату задолженности.

После всех разъяснений экс-супруга предпочла в кратчайший срок оплатить задолженность.