Ночной световой костюмированный велопарад прошел в Старом Осколе

Фото группы "Велопарад форума "Зеленая столица" ВКонтакте.

Световой костюмированный велопарад, который прошел в Старом Осколе в рамках форума «Зеленая столица», привлек внимание многих белгородцев, а участников было несколько сотен. Отметим, что обязательным условием для участников велопарада было наличие на их транспортном средстве переднего и заднего фонарей.

Почти 8 километров, стартовал от парка «Зеленый Лог», проехали участники велопарада по улицам города. Также состоялся конкурс костюмов, главным призом которого был велосипед. И, конечно, было много музыки и развлекательных мероприятий.

Напомним, что костюмированный велопарад стал традиционным во время проведения форума «Зеленая столица».

Для белгородцев, вернее, белгородок, которые не успели принять в нем участие, есть еще один шанс — 19 сентября от нового арт-центра «Октябрь», который недавно открыли в Центральном парке, стартует ежегодный велодевичник.