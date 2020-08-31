В Белгороде закрыли детский парк «Тропикано»

Фото со страницы Александра Каракулова ВКонтакте.

О закрытии детского парка «Тропикано» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил директор детского центра Александр Каракулов. В частности, он подчеркнул: «Долгих восемь лет мы вместе отмечали дни рождения ваших детей, вместе веселились и танцевали, пели песни, шутили и мастерили. Детский центр «Тропикано» — это заметное событие в жизни маленьких белгородцев и их родителей. Грустно осознавать, но пришло время прощаться. Мне очень жаль, что мне не удалось найти общего языка с руководством Белгорода, что организация качественного детского отдыха оказалась не нужна нашей мэрии и формальные, надуманные проблемы оказались важней реальной работы с детьми».

При этом Александр Каракулов добавил, что суды продолжаются, как и переписка с властью. Но его сил в борьбе с административной машиной, считает директор Центра «Тропикано», сегодня явно недостаточно. Особенно тогда, когда ход идут экскаваторы… При этом Александр Каракулов уверен, что еще не поздно найти решение проблемы.

Напомним, что ранее в Центральном парке коммунальщики «случайно» обрубили силовой кабель, остановив работу детских аттракционов. А в начале лета в ответ на очередной обращение Александра Каракулова, мэр Белгорода, также в соцсетях, ответил, что «потерял интерес ко всем обращениям Александра Николаевича по теме Центрального парка. Ввиду бессмысленности и бесперспективности этого общения».