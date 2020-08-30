Штормовое предупреждение по Белгородской области на 31 августа: сильная жара

Штормовое предупреждение по Белгородской области на 31 августа. Фото: "КП" Архив

По данным Белгородского центра гидрометеорологии, с 31 августа по 4 сентября в области ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха на 7-9 градусов превысит климатическую норму.

В связи с этим явлением повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с травматизмом и гибелью людей на воде; возникновением природных пожаров; потерей работоспособности за счет теплового перегрева.

Главное управление МЧС России по Белгородской области просит исключить поездки в лес, соблюдать правила пожарной безопасности в быту.

Также необходимо избегать воздействия повышенной температуры - носить светлую одежду, передвигаться не спеша, не употреблять алкоголь.