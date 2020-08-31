В Валуйском историко-художественном музее появились «Рукотворные чудеса». Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа

В Валуйском историко-художественном музее открылась выставка «Рукотворные чудеса», при этом в выставочном зале представлено более 100 работ декоративно-прикладного творчества, выполненных в различных техниках 10-ю мастерами округа – руководителями кружков Валуйского дома ремесел.

Все работы традиционных промыслов легко могут влиться в современный городской интерьер, а многие экспонаты поддерживают сказочную тематику.

Здесь изделия и картины, выполненные в технике вышивка бисером, а также рушники, народная кукла, изделия из глины, кожи, лозы, металла, работы в технике вязания, батик, лоскутного шитья, росписи по дереву.

Директор Валуйского историко-художественного музея Марина Войцеховская вручила Благодарственные письма руководителям кружков за вклад в сохранение народных традиционных промыслов и от души поздравила их с открытием выставки.

Далее прошла ознакомительная экскурсия, участие в которой приняли и мастера, рассказав о своем ремесле.