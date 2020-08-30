Белгородца вместо тюрьмы отправили в психиатрическую больницу. Фото: "КП" Архив

По ходатайству следствия суд направил жителя Алексеевки Белгородской области на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу. У мужчины расстроена психика, о чем свидетельствует целый ряд его поступков. Так, он с ножом напал на уполномоченного участкового полиции, которого вызвала его мать, которую он выгнал из дома.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, во время следствия было установлено, что мужчина едва не погубил двух взрослых и детей. Еще в июне 2019 года этот гражданин был осужден за вождение автомобилем в нетрезвом виде и лишен прав на 3 года. Но через год, 20 мая, он вновь сел за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и приехал на машине к зданию Алексеевской межрайонной прокуратуры. Вместе с ним в машине находились его дети, которые могли пострадать в результате ДТП или другого происшествия. Мужчину в неадекватном состоянии за рулем авто заметили сотрудниками прокуратуры и вызвали наряд ДПС. Прибывшие полицейские снова отстранил алексеевца от управления авто, от прохождения освидетельствования он отказался.

Конфликт в матерью произошел на следующий день. В ходе ссори мужчина выгнал ее из квартиры и женщина была вынуждена обратиться за помощью к участковому. Но когда тот прибыл и попытался прекратить конфликт, отреагировал агрессивно, схватив нож и стал угрожать участковому убийством.

Судебная экспертиза установила, что алексеевец болен, у него диагностировали психическое расстройство. Медики сделали вывод, что он не может держать себя в руках и не осознает общественную опасность своих действий.

В результате мужчина освобожден от уголовной ответственности за совершенные ранее деяния в состоянии невменяемости по ст. 264.1, ч.1 ст.318. Теперь им займутся медики.