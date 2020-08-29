На белгородских дорогах появилось больше 1 000 метров пешеходных ограждений и 29 «лежачих полицейских»

Автоинспекторы по традиции будут дежурить на переходах у образовательных учреждений. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

К 1 сентября готовятся не только учителя, школьники и родители, но и сотрудники региональной Госавтоинспекции. С началом учебного года риск ДТП с участием детей возрастает. Чтобы сделать максимально безопасным маршрут «дом – школа – дом» автоинспекторы по традиции будут дежурить на переходах у образовательных учреждений. Кроме того, перед Днем знаний сотрудники ГИБДД проверили состояние дорог возле школ. В результате полицейские выявили ряд недостатков. Так в 15 случаях отсутствовала или стерлась горизонтальная дорожная разметка, в шести с нарушениями были установлены дорожные знаки, а в 28 случаях они вообще отсутствовали.

За нарушения правил содержания автомобильных дорог и улиц выписали пять протоколов так называемым должностным лицам, еще три материала составили на организации. Всего в период проверок было заменено 399 дорожных знаков, из них 205 – «Пешеходный переход». Кроме того, организации установили больше 1 000 метров пешеходных ограждений. На дорогах региона появилось также 29 «лежачих полицейских». Всего по результатам проверок сотрудники ГИБДД выдали 67 предписаний. Устранить все недостатки владельцы дорог и органы местного самоуправления должны до 30 августа.

В региональной Госавтоиснпекции отметили, что работа по повышению уровня безопасности пешеходов продолжится. Сейчас по предложениям ГИБДД строится 70,895 км пешеходных дорожек. Планируется также установить еще семь светофоров. На 42 автодорогах, проходящих через 68 населенных пунктов, должно появиться освещение.