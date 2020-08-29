Лже-банкиры похитили у жительницы Белгорода большее 700 тысяч рублей

Белгородка обналичила карту и сделала 48 передов через банкомат на счета злоумышленников. Фото: "КП" Архив

В Белгороде зарегистрировали очередное мошенничество. На этот раз от действий лже-банкиров пострадала 37-летняя женщина. Ее обманули по распространенной схеме. Аферисты под видом сотрудников банка позвонили белгородке и сообщили, что с ее счета кто-то пытался спасать деньги. Сбережения рекомендовали перебросить на безопасный счет. Поверив преступникам, женщина обналичила карту и сделала 48 передов через банкомат, пополнив телефонные счета злоумышленников на сумму свыше 700 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД области сообщили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские принимают все меры, чтобы установить преступников.

Напомним, на днях полицейские провели в Белгороде очередной масштабный рейд по профилактике мошенничеств. На улицах города и во время поквартирных обходов более 200 сотрудников органов внутренних дел объясняли жителям областного цента, как не попасть в сети аферистов. Начальник полиции области Валерий Медведев отметил, что анализ преступности показывает – 60 процентов жителей региона наслышаны о мошенниках. Несмотря на это, белгородцы продолжают перечислять им деньги. Так за семь месяцев жители региона лишились больше 120 миллионов рублей.

Полицейские в очередной раз призывают белгородцев не переводить деньги на неизвестные счета. Кем бы вам ни представились по телефону, не выполняйте никакие указания незнакомцев, связанные с финансовыми операциями. Для проверки состояния счета обратитесь в банк лично или позвоните по номеру, указанному на обратной стороне банковской карточки.