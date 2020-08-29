Межквартальная спортивная площадка строится в Белгороде

Межквартальная спортплощадка появится в Белгороде. Фото со страницы мэра Юрия Галдуна ВКонтакте

В Белгороде заканчивают строительство первой пилотной межквартальной спортивной площадки в районе улицы 5 Августа, 27. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил мэр Белгорода Юрий Галдун.

У пилотной межквартальной спортивной площадки большой функционал для белгородцев разных возрастов и спортивных пристрастий. Здесь можно будет поиграть в баскетбол, волейбол, мини-футбол, потренироваться. Прежде, чем начать тиражировать по городу это начинание, необходимо услышать мнения горожан, написал градоначальник.