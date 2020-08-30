Останки 40 погибших воинов Красной армии предали земле в Шебекинском округе. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа

В шебекинском городском округе захоронили 40 бойцов Красной Армии, погибших в военные годы. Состоявшееся событие имеет предысторию. В Пыталовском районе Псковской области поисковики обнаружили остатки разбившегося самолета и останки летчика, которые были захоронены. Также в братской могиле были захоронены останки 39 неизвестных солдат, найденные поисковым клубом «Огненная Дуга».

При погибшем красноармейце не было никаких личных вещей, но благодаря найденным двум небольшим элементам самолета, удалось установить его имя и узнать о боевом пути. По архивным документам удалось установить личность погибшего летчика. Им оказался Марадудин Андрей Савельевич, уроженец села Вознесеновка Шебекинского городского округа. Сержант 287-го истребительного авиаполка был сбит в воздушном бою во время выполнения боевого задания.