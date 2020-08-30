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В Центральной районной больнице Шебекино появится томограф

В будущем кабинете компьютерной томографии идет ремонт
Ирина ТарасоваИринаТарасова
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В Центральной районной больнице Шебекино появится томограф. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа

В Центральной районной больнице Шебекино появится томограф. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа

В Шебекино в районной больнице скоро появится новый томограф. Глава администрации Владимир Жданов провел переговоры с руководством крупной металлургической компании, в результате которых и приобретен томограф. Сейчас в одном из корпусов Центральной районной больницы, где будет располагаться кабинет компьютерной томографии, идет ремонт.

Компьютерная томография незаменима в диагностике состояний любых костных структур, состояния легких. Данный метод исследования будет доступен всем жителям Шебекинского городского округа. Необходимость амбулаторного обследования пациентов будет определяться, исходя из клинической ситуации, семейным врачом.

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