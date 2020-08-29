Неблагополучные семьи Губкина посетила комиссия. Фото пресс-службы администрации губкинского городского округа

Перед началом учебного года специалисты территориальной комиссии по делам несовершеннолетних вместе с сотрудниками ОМВД России по городу Губкину провели профилактический рейд по семьям, состоящим на учете. Специалисты посетили 12 городских семей, в которых проживают 27 несовершеннолетних, из них 23 школьника, и 7 сельских семей, в которых 18 детей, 12 учеников.

Основной задачей рейда была проверка готовности семей к новому учебному году. С семьями провели разъяснительную работу о родительских обязанностях, о необходимости соблюдения детьми правил безопасного поведения и контроля со стороны родителей.

По любому вопросу, касающемуся защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, они могут обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних.