В Старом Осколе ограничат движение автотранспорта. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

Период прекращения движения транспортных средств на участке улицы Володарского от жилого дома № 34 до жилого дома № 54, и участке улицы Оскольская от жилого дома № 24/40 до жилого дома № 52а продлен до 3 октября 2020 года. Это связано с проведением работ по замене пожарно-питьевого водопровода

Временно, с 4 до 7 сентября 2020 года в связи с празднованием 427-й годовщины города Старый Оскол будет прекращено движение транспортных средств по территории площади АПК «Стойленская Нива». Это произойдет на пересечении бульвара Дружбы с улицей Матросова и проспектом Губкина, а также сквозное движение по улице Матросова.

Дополнительно сообщаем, что с 08.00 часов 3 сентября 2020 года парковка транспортных средств в этом районе, будет запрещена.

Временно, с 26 августа до 20 сентября 2020 года, в связи с проведением ремонтных работ на тепловых сетях, будет прекращено движение транспортных средств по внутриквартальной дороге в районе дома № 9 микрорайона Лесной.